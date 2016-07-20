Фернандо: «Монтелла звал меня в «Милан», но я отказался ради перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» Фернандо признался, что предпочел московский клуб «Милану». По словам бразильца, в стане «россонери» его хотел видеть экс-наставник «Сампдории» Винченцо Монтелла. Тем не менее, 24-летний игрок решил перебраться в Россию, в чем не последнюю роль сыграло то, что красно-белые будут принимать участие в Лиге Европы.

«В «Сампдории» у меня сложились отличные отношения с тренером Винченцо Монтеллой. Он этим летом перебрался в «Милан» и хотел взять меня с собой, но я сделал выбор в пользу «Спартака». Почему? «Спартак» и «Милан» – великие команды, но московский клуб будет выступать в Лиге Европы. Это тоже имело значение.

Мне захотелось стать частью «Спартака». Знаю, что мой новый клуб долгое время не выигрывал чемпионат, и я сделаю все, чтобы добиться этой цели вместе с партнерами», – сказал Фернандо.