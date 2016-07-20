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  • Фернандо: «Монтелла звал меня в «Милан», но я отказался ради перехода в «Спартак»

Фернандо: «Монтелла звал меня в «Милан», но я отказался ради перехода в «Спартак»

20 июля 2016, 21:34
9

Новичок «Спартака» Фернандо признался, что предпочел московский клуб «Милану». По словам бразильца, в стане «россонери» его хотел видеть экс-наставник «Сампдории» Винченцо Монтелла. Тем не менее, 24-летний игрок решил перебраться в Россию, в чем не последнюю роль сыграло то, что красно-белые будут принимать участие в Лиге Европы.

«В «Сампдории» у меня сложились отличные отношения с тренером Винченцо Монтеллой. Он этим летом перебрался в «Милан» и хотел взять меня с собой, но я сделал выбор в пользу «Спартака». Почему? «Спартак» и «Милан» – великие команды, но московский клуб будет выступать в Лиге Европы. Это тоже имело значение.

Мне захотелось стать частью «Спартака». Знаю, что мой новый клуб долгое время не выигрывал чемпионат, и я сделаю все, чтобы добиться этой цели вместе с партнерами», – сказал Фернандо.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Милан Фернандо Монтелла Винченцо
Комментарии (9)
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koli4ka
1469040013
В мясе бабло ЖИРнее
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VVM1964
1469040303
ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ ТОЛК ............... В ПОДХАЛИМАЖЕ , ПОСМОТРИМ ЧТО ПОКАЖЕТ В ИГРЕ .
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serhz
1469041043
Что то очень сильно проскакивает недоверие к словам прибывшего к нам новоиспечённого поклонника Великого Спартака
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KorolShut
1469041828
Во свистит, во свистит
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Chernyi Lis
1469043026
ага..по деньгам подумал и в спартак лучше конечно...а милан сыграл как реклама тебе..))
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Мы Русские
1469043345
Ну уж лучше такие интервью видно, что хоть голова на плечах. Наши вон бухают в Монте-Карло и говорят, что Наши ожидания - это наши проблемы.
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acergu
1469045216
Еблн, хле!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1469055607
Ахахаха через пол сезона пожалеет ))
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a-rakhmatov
1469089315
Столько денег Милан за не давал......и только поэтому перешел в Спартак
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