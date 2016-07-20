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  • «Реал» ответил отказом на 75-миллионое предложение «Челси» по Морате

«Реал» ответил отказом на 75-миллионое предложение «Челси» по Морате

20 июля 2016, 20:27
13

«Реал» ответил отказом на предложение «Челси» о приобретении нападающего Альваро Мораты. Как сообщает Cadena Ser, синие были готовы раскошелиться на 75 миллионов евро, чтобы заполучить 23-летнего игрока.

По завершении минувшего сезона «сливочные», заплатив 30 миллионов, вернули форварда из «Ювентуса», воспользовавшись опцией обратного выкупа в контракте с «бьянконери». Цвета «старой синьоры» испанец защищал с лета 2014-го года.

В прошедшем розыгрыше Серии А Мората записал в свой актив семь забитых мячей и столько же голевых передач в 34 поединках.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Челси Мората Альваро
Комментарии (13)
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koli4ka
1469036086
Шо это за Марата, шо столько бабла стоить???
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АртурZaСМ
1469037025
Блиииииииаааааааттттттььььь вы чЁ охр.енели? за Морату 75? его красная цена 30-35, и то еще нужно подумать хорошенько брать его за такие деньги или нет...
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ManUtd-Volgograd
1469037657
Вообще чтоль с ума посходили!?!?! За днаря такие деньги!!!
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AndresLoko
1469038568
чушь полнейшая, Мората и 75 млн. не сочетается, как Бренди и Портвейн 777...
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Hangeldi
1469040377
Источник: Бомбардир.ру Трансфер скоро состоится!!!
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ceret
1469040938
почти за такую сумму Барса купил Суареса,а Мората макс. 30.35
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REAL DEN !!!
1469043449
бред
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петр1975
1469044929
Просто мегабабки! Куда все катится
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SanInstructor
1469048101
да даже 30 перебор
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Chernyi Lis
1469049022
какие деньги крутятся....))там...
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