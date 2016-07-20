«Реал» ответил отказом на 75-миллионое предложение «Челси» по Морате

«Реал» ответил отказом на предложение «Челси» о приобретении нападающего Альваро Мораты. Как сообщает Cadena Ser, синие были готовы раскошелиться на 75 миллионов евро, чтобы заполучить 23-летнего игрока.

По завершении минувшего сезона «сливочные», заплатив 30 миллионов, вернули форварда из «Ювентуса», воспользовавшись опцией обратного выкупа в контракте с «бьянконери». Цвета «старой синьоры» испанец защищал с лета 2014-го года.

В прошедшем розыгрыше Серии А Мората записал в свой актив семь забитых мячей и столько же голевых передач в 34 поединках.