Гусев: «Петиция о роспуске сборной? А кто играть-то будет?»

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев высказал мнение по поводу петиции по роспуску национальной команды.

– Как отнеслись к петиции по роспуску сборной России?

– Задаю вопрос ее автору. А кто играть-то будет? Сейчас уберут 23 человека, ездивших на чемпионат Европы. Возьмут молодых. Только их не так и много. Новый главный тренер видел выступление команды во Франции, какие-то мысли у него есть. Он понимает, кто достоин играть дальше. Но всех 23 убрать нельзя, это заведет нас в тупик. А ведь дальше чемпионат мира. За что убирать Акинфеева, других ребят, кто убивался на поле. И тех, кто просидел весь турнир на скамейке.

– Может, автор петиции писал ее на эмоциях?

– Состояние болельщиков понять можно, все были шокированы. Но требовать расформирования сборной это неправильно. Понятно, что команду обновлять нужно.

– Кто должен возглавить сборную?

– Все идет к назначению Черчесова. Он достоин этой должности, как и другие кандидаты. Нужно дать Черчесову спокойно работать, время до чемпионата мира у него есть. Состав он будет подбирать сам, никто вмешиваться не будет. Беспокоит, что у сборной не будет официальных матчей.