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Гусев: «Петиция о роспуске сборной? А кто играть-то будет?»

20 июля 2016, 17:49
7

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев высказал мнение по поводу петиции по роспуску национальной команды.

– Как отнеслись к петиции по роспуску сборной России?

– Задаю вопрос ее автору. А кто играть-то будет? Сейчас уберут 23 человека, ездивших на чемпионат Европы. Возьмут молодых. Только их не так и много. Новый главный тренер видел выступление команды во Франции, какие-то мысли у него есть. Он понимает, кто достоин играть дальше. Но всех 23 убрать нельзя, это заведет нас в тупик. А ведь дальше чемпионат мира. За что убирать Акинфеева, других ребят, кто убивался на поле. И тех, кто просидел весь турнир на скамейке.

– Может, автор петиции писал ее на эмоциях?

– Состояние болельщиков понять можно, все были шокированы. Но требовать расформирования сборной это неправильно. Понятно, что команду обновлять нужно.

– Кто должен возглавить сборную?

– Все идет к назначению Черчесова. Он достоин этой должности, как и другие кандидаты. Нужно дать Черчесову спокойно работать, время до чемпионата мира у него есть. Состав он будет подбирать сам, никто вмешиваться не будет. Беспокоит, что у сборной не будет официальных матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Гусев Ролан
Комментарии (7)
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persuha
1469027197
Гусев: «Петиция о роспуске сборной? А кто играть-то будет?» Игроки пусть нормальные играют, а не пилорамный завод, по производству деревянных солдат.
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Пельш 1
1469029259
В стране 150 млн. Найти можно!!!!!
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alex1951
1469029460
Ты,Гусев не страдай,тебе то место в ней не светит. А теперь вспомни...как ты начинал.тоже не звездой. Так и новое поколение сперва обыграют,сыграются, главное ,чтобы дыхалка была на уровне и счастье искали у чужих ворот!
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Vasilii1958
1469030427
Мутко будит играть он же иуда
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koli4ka
1469035494
Без бирозовых братьев-Васьки и Лёшки и без мальдония играть некаму,ну развк шо любителям шампаньелы- К;акошке и Мамашке, героям мультяшки...
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yorgenbarenz
1469036751
Ты,Ролан,дуру не гони! Проплатили?Если сборную разогнали,это не значит,что их всех на гвоздик в чулане повесят,как Буратин. Котофеюшку все уважают и претензий к нему нет. А полевые теперь пусть повышают свой уровень.Как повысят до необходимого,то тогда и те,кто подписал петицию,скажут,к примеру: А чо,Кокоша вновь на человека похож,можно вертать.
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himik2-62
1469040134
хоть бы пальцем ткнул кто убился вусмерть.наверно УПИЛИСЬ эт я поверю
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