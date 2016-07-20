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    Рабиу сменил «Кубань» на «Анжи»

    Полузащитник «Кубани» Мохаммед Рабиу станет игроком «Анжи». Срок действия контракта 26-летнего футболиста с краснодарцами истек, поэтому он перейдет в махачкалинский клуб на правах свободного агента.

    «Футбольный клуб «Кубань» благодарит Мохаммеда Рабиу за страстную и самоотверженную игру и незабываемые матчи, проведенные в футболке главной команды Краснодарского края, и желает новых успехов и высот в спортивной карьере», – говорится в сообщении «Кубани».

    В прошедшем сезоне чемпионата России Рабиу провел 20 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: ФК «Кубань»

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    20.07.2016 12:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      LАV 20 июля 2016, 15:53

      Анжи уже пол состава купила вылетевшего в ФНЛ Кубани хорош уже.... тоже вылетите норм игроков покупайте и этого Абдулавова с команды уберите не тянет он воооообще

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 20 июля 2016, 13:40

      Действительно хороший хафбек, жаль что нет нормальных нападающих, с Боли далеко не уедешь

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