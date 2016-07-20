Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» предлагает за Джулиано 7 миллионов

    «Спартак» рассматривает в качестве усиления полузащитника «Гремио» Джулиано, сообщает torcedores.com. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны «Зенита». На таком приобретении настаивал главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, который хорошо знаком с возможностями бывшего игрока «Днепра».

    В текущем сезоне чемпионата Бразилии Джулиано провел за «Гремио» 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2016 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 21 июля 2016, 03:26

      Во второй лиге надо таланты искать ! Бесплатно !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 20 июля 2016, 22:05

      Пока это только разговоры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 20 июля 2016, 17:46

      Вперёд Спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 20 июля 2016, 13:44

      А когда будут набираться опыта Тимофеев и другие вполне приличные полузащитники из молодёжки и Спартака-2?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > ViktorMG 20 июля 2016, 22:02

      молодежь будет выходить на замены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 20 июля 2016, 13:04

      Бразильцы хорошо играют только в Зените !!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 20 июля 2016, 12:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отдайте 10 и он наш.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      VerSaR 20 июля 2016, 12:17

      из полузащитников скоро можно будет вторую команду составить.. защитники нужны!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 20 июля 2016, 12:13

      Ну да нужно укреплять скамейку

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11