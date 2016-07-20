Мостовой: «Для Кокорина прозвенел последний звоночек»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возвращении к работе с первой командой нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, за инцидент с шампанским форвард был отправлен в «Зенит-2».

«Конечно, этот инцидент – урок на будущее Кокорину. Прежде всего, думать нужно о футболе. И играть не там, где он играет в последнее время, а на поле. Должен все-таки Александр повзрослеть. Для него сейчас определяющий момент. Можно сказать, последний звоночек прозвенел. Если не прислушается, можно забыть о таком футболисте. Но, думаю, все нормально будет. «Зенит» его не для того покупал, чтобы так просто отпустить. Сейчас в команде новый тренер, который будет больше доверять Кокорину. И тот должен раскрыться», – сказал Мостовой.