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Мостовой: «Для Кокорина прозвенел последний звоночек»

20 июля 2016, 00:48
12

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возвращении к работе с первой командой нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, за инцидент с шампанским форвард был отправлен в «Зенит-2».

«Конечно, этот инцидент – урок на будущее Кокорину. Прежде всего, думать нужно о футболе. И играть не там, где он играет в последнее время, а на поле. Должен все-таки Александр повзрослеть. Для него сейчас определяющий момент. Можно сказать, последний звоночек прозвенел. Если не прислушается, можно забыть о таком футболисте. Но, думаю, все нормально будет. «Зенит» его не для того покупал, чтобы так просто отпустить. Сейчас в команде новый тренер, который будет больше доверять Кокорину. И тот должен раскрыться», – сказал Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Мостовой Александр
Комментарии (12)
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бочаров
1468969801
пусть по барам тоскается
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subbotaspartak
1468989857
Какой звонок? Гремят колокола, К кокоше видно смерть футбольная пришла
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Lenin26
1468990099
Пока не научеться вести себя профессианально на поле и за его пределами толку не будет.
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egrrr
1468993740
Поговорить больше не о чем...
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Jack24
1468999338
Засохший цветок никогда не раскроется
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Бриг
1469004713
Lenin26 не научеться вести себя професси анально на поле и за его пределами Не понятно, это какие-то намеки или тупая безграмотность?
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seawave
1469016124
Пусть в Зените-2 остается, вдруг не осознал еще свой проступок.
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