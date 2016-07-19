Веденеев: «В «Зените» Мамаев больше решит проблему лимита, нежели игровую»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возможном переходе в стан сине-бело-голубых хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Еще нужно дождаться официального подтверждения. Вероятно, это вообще агентская история, чтобы через имя «Зенита» привлечь внимание других клубов. Уверен, что если эти разговоры имеют право на жизнь, руководство питерского клуба наверняка проведет с ним личный разговор по последним историям. Однако я склонен к тому, чтобы более конкретно рассуждать на эту тему только после официального подтверждения трансфера.

Если в целом, я не считаю Мамаева суперигроком. Какой бы характер у него не был, все идет к футбольной составляющей. Мамаев больше решит проблему лимита, нежели игровую. Он не лучше Жиркова, Шатова, Юсупова и других россиян средней линии «Зенита». Свое место в основе ему еще нужно будет завоевать», – сказал Веденеев.