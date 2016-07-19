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  • Веденеев: «В «Зените» Мамаев больше решит проблему лимита, нежели игровую»

Веденеев: «В «Зените» Мамаев больше решит проблему лимита, нежели игровую»

19 июля 2016, 22:27
4

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возможном переходе в стан сине-бело-голубых хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Еще нужно дождаться официального подтверждения. Вероятно, это вообще агентская история, чтобы через имя «Зенита» привлечь внимание других клубов. Уверен, что если эти разговоры имеют право на жизнь, руководство питерского клуба наверняка проведет с ним личный разговор по последним историям. Однако я склонен к тому, чтобы более конкретно рассуждать на эту тему только после официального подтверждения трансфера.

Если в целом, я не считаю Мамаева суперигроком. Какой бы характер у него не был, все идет к футбольной составляющей. Мамаев больше решит проблему лимита, нежели игровую. Он не лучше Жиркова, Шатова, Юсупова и других россиян средней линии «Зенита». Свое место в основе ему еще нужно будет завоевать», – сказал Веденеев.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мамаев Павел
Комментарии (4)
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KnightDay
1468957769
Да кто эту чушь вообще придумал?! Меня так бесят сумошедшие рассуждения "экспертов" по поводу перехода Мамаева в Зенит.. Это нахрен не нужно ни тому, ни другому. Бред сивой кобылы!
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VikNMar
1468963370
В "Зените" он решит свои финансовые проблемы и будет спокойно на лавке ждать очередного отпуска , что бы потусить в Монте-Карло !!!
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Zeff
1468993335
Ну завязывай ты с мухоморами.
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sidul1
1469003946
без лимита про этого мухомора и не слышали бы
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