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    Веденеев: «В «Зените» Мамаев больше решит проблему лимита, нежели игровую»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возможном переходе в стан сине-бело-голубых хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Еще нужно дождаться официального подтверждения. Вероятно, это вообще агентская история, чтобы через имя «Зенита» привлечь внимание других клубов. Уверен, что если эти разговоры имеют право на жизнь, руководство питерского клуба наверняка проведет с ним личный разговор по последним историям. Однако я склонен к тому, чтобы более конкретно рассуждать на эту тему только после официального подтверждения трансфера.

    Если в целом, я не считаю Мамаева суперигроком. Какой бы характер у него не был, все идет к футбольной составляющей. Мамаев больше решит проблему лимита, нежели игровую. Он не лучше Жиркова, Шатова, Юсупова и других россиян средней линии «Зенита». Свое место в основе ему еще нужно будет завоевать», – сказал Веденеев.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.07.2016 22:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 июля 2016, 11:39

      без лимита про этого мухомора и не слышали бы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 июля 2016, 08:42

      Ну завязывай ты с мухоморами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 июля 2016, 00:22

      В "Зените" он решит свои финансовые проблемы и будет спокойно на лавке ждать очередного отпуска , что бы потусить в Монте-Карло !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      KnightDay 19 июля 2016, 22:49

      Да кто эту чушь вообще придумал?! Меня так бесят сумошедшие рассуждения "экспертов" по поводу перехода Мамаева в Зенит.. Это нахрен не нужно ни тому, ни другому. Бред сивой кобылы!

      2
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