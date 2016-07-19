«Арсенал» отказался продавать Бельерина в «Манчестер Сити»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин является одной из трансферных целей «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «канониров» ответило отказом на предложение «горожан» и не собирается продавать футболиста во время летнего трансферного окна. Кроме «Манчестер Сити», в услугах 21-летнего испанца заинтересована «Барселона».

По данным Transfermarkt, стоимость Бельерина составляет 13 миллионов евро. В прошедшем сезоне защитник провел за «Арсенал» в АПЛ 36 матчей, в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.