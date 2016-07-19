Нападающий «Депортиво» отказался переходить в «Зенит»

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Депортиво» Лукаса. По информации Cadena Ser, представители петербуржского клуба провели переговоры с 27-летним испанцем, однако футболист решил отказаться от перехода в стан сине-бело-голубых.

По данным Transfermarkt, стоимость Лукаса составляет 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Депортиво» в Примере 36 матчей, в которых забил 17 голов.