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    Нападающий «Депортиво» отказался переходить в «Зенит»

    «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Депортиво» Лукаса. По информации Cadena Ser, представители петербуржского клуба провели переговоры с 27-летним испанцем, однако футболист решил отказаться от перехода в стан сине-бело-голубых.

    По данным Transfermarkt, стоимость Лукаса составляет 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Депортиво» в Примере 36 матчей, в которых забил 17 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2016 20:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 20 июля 2016, 04:29

      Смешно ,когд питерские долбофаны причисляют Зинит к топ-клубам мира,а ведь его надо ставить в один ряд с Замалекой,Окжетпёсом и т.д.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 19 июля 2016, 22:12

      а ему кто предлагал что?)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      LАV 19 июля 2016, 21:46

      правильно сделал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      geragera 19 июля 2016, 21:44

      на кой он нужен

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > geragera 20 июля 2016, 04:11

      Зинит???Вот и Лукас так сказал.

      1
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      Рейтинг: +790

      denisov 19 июля 2016, 20:56

      красавчик

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 июля 2016, 20:55

      Админы, повесьте уже наверху страницы крупно(как это правильно называется). В ЗЕНИТ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ИДТИ ВСЕ, и закончим на этом.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 июля 2016, 20:40

      Маладец парень!

      5
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