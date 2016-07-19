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    Веденеев: «Из всех нападающих, которые есть в «Зените», Кокорин – номер один»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возвращении нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина в первую команду. Напомним, ранее форвард был отправлен в «Зенит-2» за инцидент с шампанским в отпуске в Монте-Карло.

    «Положительно отношусь к возвращению Кокорина в основной состав «Зенита», я с первого дня говорил, что в его поступке ничего такого нет. Вскоре все забудется, пройдет неделя-другая, и доверие болельщиков вернется. Мирча Луческу рассчитывает на Кокорина. Из всех нападающих, которые есть в «Зените», он – номер один.

    Не знаю, как отреагируют болельщики «Зенита» на появление Кокорина в матче за Суперкубок России. Лично я никак не буду реагировать, а что творится у нас за воротами – всегда непредсказуемо», – сказал Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2016 20:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 20 июля 2016, 06:00

      Все кто живет и руководит в питере они все от денег сума сошли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 20 июля 2016, 02:47

      Потуситься - точно номер один .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 июля 2016, 23:56

      Веденеев... пальцем в небо постоянно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 19 июля 2016, 22:26

      ну загнул.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июля 2016, 21:44

      Веденеев вы тупой что ли?

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 19 июля 2016, 21:43

      ....та ни че удивительного нет....в нашем футболе давно игроки играют для тренеров и агентов, а тренеры работают на откаты от агентов...еще бы, кукушка не хвалила петуха!!!!...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 19 июля 2016, 21:43

      в Динамо номер один был Кураньи, Кокорин не проявил, в Зените за пол года, гол в пустые ворота Динамо и хня Амкару....Даже Кежман ярче был, хоть и 2 забил так же, один с пенальти а второй вообще красиво

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 19 июля 2016, 21:17

      Веденеев оказывается такой же недоумок как и его протеже.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      World_football 19 июля 2016, 21:09

      Веденеев,ты с дуба рухнул,с какого перепуга номер один он,может он номер один с конца списка.ни

      6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 июля 2016, 20:54

      Если Кокорин №1, Зениту не видать призовых мест !

      7
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