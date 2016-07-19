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    ЦСКА просит перенести матч с «Оренбургом»

    ЦСКА обратился к руководству «Оренбурга» относительно возможности переноса матча второго тура Премьер-лиги между этими командами, который запланирован в календаре на 7 августа.

    «Действительно, ЦСКА обращался в «Оренбург» по поводу переноса матча второго тура Премьер-лиги. Сейчас этот момент обсуждается руководством клуба. Не могу сказать, когда будет принято решение и от чего оно зависит. На данный момент мне больше нечего комментировать», – рассказал пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин.

    Такое предложение от ЦСКА исходит из-за того, что армейцы хотят сыграть пять первых матчей российской Премьер-лиги на выезде, чтобы в шестом туре провести матч с «Тереком» на новом стадионе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2016 16:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июля 2016, 07:57

      Если Оренбург будет против, то можно будет принять их на стадионе "Октябрь".

      0
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      Рейтинг: +21

      PetersGol 19 июля 2016, 20:09

      Дело не в готовности нового стадиона, а в том, что КОНИ хотят обеспечить 5 подряд домашних матчей на финише чемпионата!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > PetersGol 20 июля 2016, 07:53

      С чего это ты так решил, что последние 5 подряд домашних матчей
      сыграют на финише ЧР?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      Qranat 19 июля 2016, 18:51

      ...Тяжелый выбор для оренбургских решал: Ублажить Гинера - потерять доверие и уважение своих болельщиков. Болельщикам "Оренбурга", в случае принятия руководством клуба пойти навстречу армейским безпредельщикам, стоит подумать, стоит ли вообще поддерживать подобных руководителей, наплевавших на интересы жителей города и области... Ведь у "Оренбурга" это будет уже вторая встреча домашняя не на своем стадионе, который тоже не успевают ввести в эксплуатацию и своим решением клубные боссы лишат возможности команду сыграть более учачно уже на новом стадионе во втором круге и болельщиков возможности устроить себе праздник. Вот так и становятся чемпионами наши "ТОПы" по Гинеру.... потому-что руководство региональных команд думает лишь о собственном благополучии, а не о болельщиках. "Оренбург" в состоянии арендовать запасной стадион, а ЦСКА, конечно, нет ? Да они в Москве просто зажрались, пользуясь своей безнаказанностью и вседозволенностью - дают всем понять, что если чего-то захотят, то так и будет. Противно... И это наш футбол, уважаемые.

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 июля 2016, 17:35

      Как же напрягают недофанаты Спартака... В 2014 году 6 первых туров провели на выезде, чтобы начать чемпионат на своем стадионе. А теперь что-то про ЦСКА говорят. Не позорьте свой клуб. У вас полно адекватных болельщиков помимо вас, ущербные...

      5
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > bset 19 июля 2016, 18:04

      Ну они же грязные животные, что с них взять.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 19 июля 2016, 17:29

      В этом весь ЦСКА...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > АртурZaСМ 19 июля 2016, 17:33

      спартак в 2014 выпросил 6 выездных встреч. ЦСКА - 5. Забыл уже?

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > bset 19 июля 2016, 19:49

      Вы в каждом сезоне просите что-то где-то передвинуть , перенести...

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > АртурZaСМ 20 июля 2016, 21:07

      ЦСКА чемпионство ваше переносит каждый раз на 10 лет

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 19 июля 2016, 16:44

      Потом кони пенали начнут просить)))

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 июля 2016, 16:25

      ЦСКА, добавте немного денег и просите уже, чтобы засчитали сразу поражение Оренбургу.

      5
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