«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Аллена

По информации South Wales Evening Post, хавбек «Ливерпуля» и сборной Уэльса Джо Аллен попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Напомним, действующее соглашение 26-летнего игрока истекает летом следующего года и стороны пока далеки от его продления. Отмечается, что в ближайшее время руководство манкунианцев вступит с красными в переговоры по трансферу валлийца.

В прошедшем розыгрыше АПЛ Аллен записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу в 19 встречах.