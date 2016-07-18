Черчесов утвержден в должности главного тренера сборной России

РФС утвердил кандидатуру Станислав Черчесова в должности главного тренера сборной России. Напомним, предыдущий наставник национальной команды Леонид Слуцкий покинул свой пост после провального выступления на чемпионате Европы во Франции, где россияне заняли последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом, набрав лишь одно очко в трех встречах.

Ранее сообщалось, что в число основных кандидатов также входили главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев и экс-наставник «Кайрата» Александр Бородюк.

«Незадолго до пресс-конференции Макларена состоялся финальный раунд переговоров между РФС и Станиславом Черчесовым, в результате которого Станислав Саламович был утвержден в должности главного тренера сборной России. Официальные документы и контракт должны быть подписаны до исполкома РФС, который намечен на 23 июля», – сообщил источник в РФС.