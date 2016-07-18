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Черчесов утвержден в должности главного тренера сборной России

18 июля 2016, 18:32
35

РФС утвердил кандидатуру Станислав Черчесова в должности главного тренера сборной России. Напомним, предыдущий наставник национальной команды Леонид Слуцкий покинул свой пост после провального выступления на чемпионате Европы во Франции, где россияне заняли последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом, набрав лишь одно очко в трех встречах.

Ранее сообщалось, что в число основных кандидатов также входили главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев и экс-наставник «Кайрата» Александр Бородюк.

«Незадолго до пресс-конференции Макларена состоялся финальный раунд переговоров между РФС и Станиславом Черчесовым, в результате которого Станислав Саламович был утвержден в должности главного тренера сборной России. Официальные документы и контракт должны быть подписаны до исполкома РФС, который намечен на 23 июля», – сообщил источник в РФС.

Источник: Р-Спорт
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (35)
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Fakel_VRN
1468856161
Хорошая новость! надеюсь он поставил условие перед МУДКО, чтобы тот не совал свой нос в его работу
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serega86ru
1468856291
будем надеяться что Станислав Саламович наведёт порядок в головах у этих недофутболистов миллионеров
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Виталич
1468856391
да нормально..пусть работает..тренер жесткий..то что нужно..
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vladimir-7
1468856620
Безработный Черчесов согласился быть главным тренером сборной, но это не на долго. Он в 2017г. откажется от этой должности.
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zadira56
1468856660
Бедный Стас! Прими мои соболезнования) Купи себе бронежилеты.Обстрел будет со всех сторон) А если серьезно,то думаю очень правильное решение принято. Удачи тебе,терпения и много побед!
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mdu86
1468856756
Не сомневался, что Черчесова назначат. А что из это выйдет-посмотрим. Очень конечно хочется увидеть возрождения сборной! Страсть в глазах, самоотдачу, желание биться за свою страну...
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Заря
1468858514
У Черчесова, конечно, свои заскоки есть. Но мужик он строгий, наверняка под чужие дудки плясать не будет. На мой взгляд - это лучший ход. Как минимум, Саламыч заслужил попытку принять сборную. Очень уж любопытно будет увидеть состав и результат его работы.
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андрей андреев
1468859717
Слава богу отстали от Бекиевича.Я так думаю,где то к апрелю станем чемпионами)))
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Otmorozov
1468859799
Оптимальный вариант, считаю. Толковый мужик. Видно, что рос как тренер. Работа в Тереке, Амкаре, Динамо убеждают в этом. Может вправить мозги игрочишкам.
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Обер-КанцлерЪ
1468862005
Есть надежда, что Черчесов будет независимым от клубов тренером, это уже очень большой плюс. Наконец-то конский забор в обороне в топку пустят.
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