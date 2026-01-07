Вратарь «Барселоны» получил травму

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген не сыграет в Суперкубке Испании из-за травмы.

Из-за повреждения он на 25 минут раньше завершил тренировку команды во вторник.

Клуб сообщил, что игрок покинет расположение команды в Джидде и вернется в Барселону для прохождения медицинского обследования.

Вместо тер Стегена в заявку клуба на турнире войдет вратарь резервного состава «Барселоны» Диего Кочен, который сегодня присоединится к команде.