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  • Самбрано: «В «Рубин» меня пригласили, чтобы бороться за чемпионство»

Самбрано: «В «Рубин» меня пригласили, чтобы бороться за чемпионство»

18 июля 2016, 16:55
1

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано, перешедший в казанский клуб из «Айнтрахта», заявил, что не собирается менять свой жесткий стиль игры, которым он славился в Бундеслиге. Также пераунец считает, что руководство рубиновых пригласило его в команду для борьбы за самые высокие места.

«Я буду играть в тот же футбол, что играл всегда. Благодаря такой игре я поехал в Германию, много лет провел в бундеслиге и во всех командах меня ценили. Если ты защитник, то должен играть именно так. Я играю жестко, но без злого умысла. Карточек удается избежать действительно не всегда. В немецкой прессе часто писали об этом и защищали игроков из «Боруссии» и «Баварии». Левандовски, Обамеянг, Мюллер – это хорошие игроки, но я прежде всего бьюсь за свою команду. Они не то что боялись меня, но всегда знали, что я буду играть против них жестко.

Чего ожидаю от карьеры в «Рубине»? Думаю, что меня позвали для того, чтобы выиграть чемпионат. Я знаю, что будет непросто, потому что у нас новая команда, но я приложу все усилия для того, чтобы у нас все получилось, и чтобы болельщики вновь поверили в команду. Я слышал, что фанаты «Рубина» немного отдалились от команды из-за плохих результатов и их можно понять, они очень хотят побед и соскучились по титулам. Я вместе с командой постараюсь выигрывать с «Рубином» и повернуть болельщиков лицом к клубу», – сказал Самбрано.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Самбрано Карлос
Комментарии (1)
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Витус Беринг
1468852019
С дуба рухнул ? Только в ФНЛ путь ваш лежит !!!
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