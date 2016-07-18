Вернблум: «Надеюсь, Траоре сможет полноценно заменить Мусу в атаке ЦСКА»

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум считает, что в новом сезоне борьба за чемпионство в РФПЛ будет особенно жаркой. Также 30-летний игрок выразил надежду, что новичок армейцев Ласина Траоре станет достойной заменой ушедшему в «Лестер» нападающему Ахмеду Мусе.

«Пять-шесть команд планируют быть на самом верху. Борьба будет жаркой. «Зенит» всегда наверху, как и мы. Но и про другие команды забывать не следует.

В Суперкубке будет совсем другая игра по сравнению с финалом Кубка России. Обе команды хотят победить, фаворита у таких матчей не существует. Мы подходим к началу сезона в боевом настроении. В команде отличная атмосфера, мы хорошо поработали в межсезонье.

Безусловно, Муса играл важную роль. Но сейчас с нами Ласина Траоре, и мне кажется, что он может стать нашим бомбардиром. Надеюсь, Траоре будет забивать еще больше Мусы», – сказал Вернблум.