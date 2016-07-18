УЕФА объявила претендентов на звание футболиста года

УЕФА объявила список из 37 футболистов, которые поспорят за звание лучшего игрока Европы по итогам прошлого сезона. Победитель будет назван 25-го августа.

Предлагаем вашему вниманию первую десятку кандидатов:

1. Гарет Бэйл («Реал», сборная Уэльса)

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», сборная Италии)

3. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции)

4. Тони Кроос («Реал», сборная Германии)

5. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины)

6. Томас Мюллер («Бавария», сборная Германии)

7. Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии)

8. Пепе («Реал», сборная Португалии)

9. Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии)

10. Луис Суарес («Барселона», сборная Уругвая)