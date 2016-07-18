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УЕФА объявила претендентов на звание футболиста года

18 июля 2016, 12:45
12

УЕФА объявила список из 37 футболистов, которые поспорят за звание лучшего игрока Европы по итогам прошлого сезона. Победитель будет назван 25-го августа.

Предлагаем вашему вниманию первую десятку кандидатов:

1. Гарет Бэйл («Реал», сборная Уэльса)

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», сборная Италии)

3. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции)

4. Тони Кроос («Реал», сборная Германии)

5. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины)

6. Томас Мюллер («Бавария», сборная Германии)

7. Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии)

8. Пепе («Реал», сборная Португалии)

9. Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии)

10. Луис Суарес («Барселона», сборная Уругвая)

Источник: УЕФА
Европа Месси Лионель Кроос Тони Пепе Роналду Криштиану Нойер Мануэль Бэйл Гарет Буффон Джанлуиджи Суарес Луис Мюллер Томас Гризманн Антуан
Комментарии (12)
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kauk
1468835399
Кокорин, мамаев и другие инвалиды из сборной рф
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Ker0s
1468837331
Что за лицемерие, все же очевидно, зачем такой длинный список?
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Negr61
1468841161
Где Санчес???
Ответить
CSKA75875
1468841614
Гризманн получит.
Ответить
ManUtd-Volgograd
1468842951
Гризманн должен получить ЗМ наверно Роналду отдадут (хоть он и не заслужил, но его команды взяли 2 трофея)
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de bruyne
1468845118
Гризман заслужил... ну буфон достоин этого как никто сколько лет жопу рвет таком возрасте и нечего не дают... Гризман еще молод а он нет...
Ответить
Rooney102
1468847243
Игуаин,Ибрахимович,Санчез?
Ответить
McDuff
1468851800
Алекс Майер
Ответить
tier.tnd
1468852374
CR7 инфа 100% ;))))
Ответить
pegas1276
1468908779
Криштиану Роналду
Ответить
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