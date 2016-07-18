Ташуев: «Поступок Мамаева и Кокорина? Мужчина определяется по тому, есть ли у него сила и воля сказать, что он был неправ»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о поступке игроков сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые во время отпуска в Монте-Карло за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро.

– Как вы восприняли отдых Мамаева с Кокориным в Монте-Карло?

– Это их личная жизнь, но резонанс от выступления сборной России на чемпионате Европы получился громким. Это зацепило болельщиков, а тут еще видео из ночного клуба. Нужно было быть немного умнее и прозорливее, прежде чем идти отдыхать в публичное место. Хотите отдыхать? Делайте это спокойно, но не выпячивайте на показ. Выступи сборная успешнее, никто бы сейчас гуляния футболистов не обсуждал.

– Кокорин уже принес извинения. Мамаев отказался это делать. Однако Владимир Хашиг попросил футболиста покаяться перед болельщиками.

– В извинениях ничего страшного нет – это не зазорно и нормально. Мужчина и определяется по тому, есть ли у него сила и воля сказать, что он был неправ. Это важное качество для любого человека. А вот Кокорина я поддерживаю, его поступок правильный.