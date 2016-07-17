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    Колосков: «Молодые игроки в России не такие сильные, как в Европе, поэтому и нужен лимит»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою точку зрения по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

    «Вся эта история с лимитом на легионеров возникла потому, что появилась необходимость оценить работу детско-юношеских спортивных школ, которых в России немало. У многих талантливых ребят, выпускников футбольных академий, просто нет шансов проявить себя. Клубы платят большие деньги за легионеров, а значит, именно их надо выпускать на поле. Иначе получится, что деньги потрачены зря. При этом чаще всего речь идет о довольно посредственных иностранных игроках, потому как лучшие из них, выступающие за национальные сборные, предпочитают европейские топ-клубы.

    Если отменить лимит на легионеров, то ситуация не изменится, и иностранные игроки всегда будут иметь больше шансов выйти на поле, чем наши ребята. Если же лимит не будет отменен, то он, наоборот, поспособствует тому, что клубы будут заинтересованы в том, чтобы развивать свои академии и готовить своих воспитанников.

    Многие мои оппоненты утверждают, что при нынешнем лимите российские футболисты уверены, что в любом случае будут попадать в состав, потому и перестают прогрессировать. Но это все от лукавого. Во-первых, любой профессиональный футболист хочет развиваться, чтобы лучше играть и получать зарплату побольше. Во-вторых, есть ведь еще и тренеры, которые обязаны следить за тем, чтобы игроки выполняли все их указания.

    Кроме того, часто в качестве примеров называются европейские чемпионаты, где лимита нет. Но там и академии готовят качественный резерв, у нас же выпускники спортивных школ далеко не такие сильные. У нас нет конкурентоспособной среды из своих футболистов, а в Европе есть. Когда у нас такое будет, тогда можно и лимит отменить», – сказал Колосков.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.07.2016 18:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6

      KWN37 17 июля 2016, 21:02

      Ну что это за должность - почетный президент РФС?

      -1
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      Рейтинг: +46

      electroguide 17 июля 2016, 20:57

      как он достал, чепуху несет, тогда встречный вопрос, что вы лично сделали за 10 лет? Вся подготовка началась с приходом Хидиннга, вы уважаемые руководители говорили, что и молодежь будем развивать, прошло 10 лет.... где она золотая сборная???? почему боятся лимит? тот кто хочет играть в футбол будет играть и развиваться и зарабатывать!!! а у вас получается в чем прикол то, з/п у сборников бешеные, а уровень ниже некуда, их то и в зарубежные клубы не берут в связи с высокой запрашиваемой з/п, которая не соответствует техническому оснащению...

      0
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      Рейтинг: +27

      Handers 17 июля 2016, 20:41

      "Но там и академии готовят качественный резерв, у нас же выпускники спортивных школ далеко не такие сильные. У нас нет конкурентоспособной среды из своих футболистов, а в Европе есть". - поэтому, вместо того, чтобы школами заниматься, мы лучше лимит введем. И как? поднялся уровень молодежи за 10 лет у нас? нет? подождем еще 10.

      0
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      Рейтинг: +6896

      sochi-2013 17 июля 2016, 20:28

      Надо не лимит мусолить, а искать и устранять причину, почему они не такие сильные!

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 17 июля 2016, 19:43

      К сожалению для вас "поцреотов", Колосков прав. Сколько не было лимита? А толк?

      -1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 17 июля 2016, 19:25

      А что тогда Шайдаев гражданство меняет? Лимит на легионеров не отменили ,а молодёжь как не играла ,так и не играет!

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      Рейтинг: +44

      AlMann 17 июля 2016, 19:18

      Уже не смешно.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 июля 2016, 19:13

      В очко иди колосков.Если так сюсюкаться с нашими игроками будем, то и будет уровень как на Евро. Хоть всех легионеров убери, а играть наши сильнее не станут. Не в лимите дело вовсе, он их только деградирует.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 июля 2016, 18:57

      Хрень какую то несет старый маразматик, вернее подстраивается под мнение начальства, "будут выпускать легионеров, хотя они и посредственные.."
      Наши тренеры не совсем же лохи, будут выпускать тех, кто лучше играет. Будет молодежь выглядеть лучше иностранцев, их и выпустят.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > kykyi 17 июля 2016, 19:45

      Ты в этом уверен?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > bomilazdeshnii 17 июля 2016, 20:06

      А ты считаешь, что тренеры все таки дебилы? Ну тогда им и 11 шт. Руни в составе не помогут.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 июля 2016, 20:57

      Я бы сказал Мюллера))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 июля 2016, 21:02

      Каждому свое.

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 17 июля 2016, 18:49

      Фраза что игроки стремятся играть лучше и получать больше денег не про наших..нашии уже платят столько сколько в европе руни модрич иньеста)

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