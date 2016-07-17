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    Фернандо прибыл в расположение «Спартака»

    Полузащитник Фернандо присоединился к «Спартаку». 24-летний бразилец прибыл в отель, где базируются в Германии на втором зарубежном сборе красно-белые.

    – Как долетели из Рима, где вы проходили медобследование?

    – Все хорошо, добрались нормально. Безусловно доволен тем, что приехал в «Спартак». Это новый этап в моей жизни.

    – С каким настроением вы прибыли в нашу команду?

    – Знаю, что «Спартак» – это большой европейский клуб. И это уже достаточно для того, чтобы моя мотивация в тренировках и в игре более чем серьезной.

    – В итальянских и российских СМИ много писалось и говорилось о вашем переходе из «Сампдории» в «Спартак». Причем, некоторые журналисты отмечали, что последнее слово было за вашей супругой...

    – Это очень важное решение в моей карьере и в жизни моей семьи. Конечно, жена высказывала свое мнение по поводу переезда в Россию. Но окончательное решение мы, как всегда, принимали вместе.

    – Что ж, желаем вам плодотворных тренировок и хорошей, содержательной, победной игры в составе московского «Спартака».

    – Большое спасибо! – ответил Фернандо на русском языке.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.07.2016 16:01
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 17 июля 2016, 17:41

      Удачи!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 июля 2016, 17:34

      Трындец конебомжатнику!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 17 июля 2016, 16:55

      Удачи парень.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Kareon 17 июля 2016, 16:27

      Наконец то приобрели

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 17 июля 2016, 16:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Знаю, что «Спартак» – это большой европейский клуб.

      А почему я этого не знаю?

      -9
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      Рейтинг: +66

      Barmaleus > Loko_Roma 17 июля 2016, 16:19

      Ибо тупой.

      21
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Loko_Roma 17 июля 2016, 16:59

      Потому что ты тупая проводница.

      12
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Loko_Roma 17 июля 2016, 19:15

      Потому, что у тебя ума не хватает!Спартак добывал славу СССР и России,а твое знание истории надо поправить, но ясно такие как ты не считают учебу главной прерогативой!

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Barmaleus 18 июля 2016, 08:06

      В свиных маняфантазиях он может и большой :)

      -1
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