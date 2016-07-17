Нету: «Мы все лучше начинаем понимать задумки Луческу»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился своими впечатлениями от товарищеского матча против «Спортинга» (4:2)

– Он показал, что мы все лучше начинаем понимать задумки главного тренера. Это уже было заметно в игре с «Лионом», потом с «Базелем». То есть «Зенит» движется к своей промежуточной цели – мы хотим выигрывать в каждом матче, закончить сборы на позитивной ноте, обыграть в конце «Монако» и быть полностью готовыми к игре на Суперкубок с ЦСКА.

– Первый тайм был сверхрезультативным, второй – нет. Чем это можно объяснить?

– Тут нет какой-то особенной причины. Просто во втором тайме не реализовали все моменты.

– «Зенит» забил восемь голов в двух последних матчах. Что называется – прорвало?

– Мы понимаем, что скоро начнутся официальные игры. Поэтому стараемся выкладываться по полной. И забивать как можно больше. Здорово, что получается и что процент реализации достаточно высокий. Надеемся выиграть и в первом официальном матче с ЦСКА.