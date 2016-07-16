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    «Зенит» не хочет отпускать Ломбертса

    «Зенит» не горит желанием расставаться с защитником Николасом Ломбертсом. При этом петербургский клуб не будет отказываться от рассмотрения предложений по 31-летнему игроку от других клубов. Напомним, в число претендентов на бельгийца входят «Аякс», ПСВ, «Андерлехт» и «Брюгге». Футболист связан соглашением с сине-бело-голубыми до середины 2018-го года.

    «Николас встретился с президентом «Зенита» и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Президент сказал ему о том, что если предложения от других клубов поступят, то они будут рассматриваться. Однако он также сообщил, что Ломбертс является важным игроком для команды и не хотел бы, чтобы футболист покидал клуб. На данный момент мы ждем хорошего предложения Николасу, которое устроило бы «Зенит».

    Вчера «Уотфорд» связывался с представителями «Зенита» для того, чтобы узнать финансовые запросы клуба и игрока. Если английский клуб все устроило, то в ближайшее время он сделает предложение «Зениту» и самому Николасу. На данный момент это только начало истории. Клубы из Германии, Италии и Бельгии также интересуются футболистом», – сказал агент игрока Сантуш Верхлуст.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Ломбертс принял участие в 18 поединках, заработав две желтые карточки.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2016 15:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 16 июля 2016, 17:09

      И чего это вдруг Коля куда то подался, играл бы до конца карьеры....

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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > mik1954 17 июля 2016, 02:12

      Ещё пока не подался, но вполне может, жаль конечно, но решать ему...

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