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Мутко: «Все кандидаты на пост наставника сборной России на слуху»

16 июля 2016, 12:39
8

Глава РФС и министр спорта Виталий Мутко отметил, что фамилии кандидатов на пост главного тренера сборной России находятся на слуху у широкой общественности. По информации СМИ, трио вероятных сменщиков Леонида Слуцкого у руля национальной команды выглядит так: Курбан Бердыев, Станислав Черчесов и Александр Бородюк.

«Все тренеры, которых рассматриваем, они на слуху. О количестве кандидатов говорить не буду», – подчеркнул Мутко.

Напомним, Слуцкий покинул занимаемую должность после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016 во Франции.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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a-rakhmatov
1468663183
У Мутко очередной бред!........Бородюк не может справиться с командой "Кайрат", а как же он справиться со сборной России?!
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Жентус
1468665015
Он похоже читает газеты и выбирает тренера) О ком больше пишут, тот и возглавит. Типичный Мутко.
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Chernyi Lis
1468672876
бердыев или черчесов...бородюка отшить..
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vladimir-7
1468677456
Премьер министр РФ Д. Медведев не может без подсказки Путина снять Мудко с должности Министра спорта РФ. В РФС сидят слепые и глухие пенсионеры типа Симоняна и не компетентные "специалисты" типа Лебедева, устроенного папой Жириновским. Вот и получаем результаты по спорту и в частности по футболу.
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pegas1276
1468680887
сто пудова "лысый" будет
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