Мутко: «Все кандидаты на пост наставника сборной России на слуху»

Глава РФС и министр спорта Виталий Мутко отметил, что фамилии кандидатов на пост главного тренера сборной России находятся на слуху у широкой общественности. По информации СМИ, трио вероятных сменщиков Леонида Слуцкого у руля национальной команды выглядит так: Курбан Бердыев, Станислав Черчесов и Александр Бородюк.

«Все тренеры, которых рассматриваем, они на слуху. О количестве кандидатов говорить не буду», – подчеркнул Мутко.

Напомним, Слуцкий покинул занимаемую должность после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016 во Франции.