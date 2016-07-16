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    Семак продлил контракт с «Зенитом» на два года

    Тренер «Зенита» Сергей Семак стал помощником Мирчи Луческу в клубе из Санкт-Петербурга, несмотря на слухи о своем уходе из команды.

    «Слухи, на то они и слухи. Отношусь к ним с улыбкой. В настоящий момент я член тренерского штаба «Зенита», помощник Мирчи Луческу. Недавно подписал с клубом новый договор. Предварительный разговор с руководством на эту тему состоялся еще весной, но надо было дождаться назначения нового главного тренера, узнать его мнение на мой счет. Луческу оказался абсолютно не против – он сам сказал по телефону. Срок нового соглашения – два года. Буду прилагать все силы и знания на своей нынешней работе», – заявил Семак.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2016 00:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 16 июля 2016, 14:38

      Семак иди домой)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 16 июля 2016, 10:22

      классно устроился))))))
      ничего не делает, а бабло получает)))
      Это мечта дзюбы))))))))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7798

      BarStep 16 июля 2016, 10:01

      Это нормально

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 16 июля 2016, 09:00

      Дай Бог чтобы семак стал следующим тренером Зенита

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Hangeldi 16 июля 2016, 10:19

      Зенит с большой,а чё Семак с малой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июля 2016, 08:54

      рано ему еще в го-вне пачкатся

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 июля 2016, 08:41

      значит "рулевым" сборной не видать его, хотя мог бы попробовать, с чего то надо начинать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      AlMann 16 июля 2016, 08:39

      Подумав, могу назвать только двух человек в российском ногомяче, кого уважал бы почти все, вне зависимости от клубных пристрастий - Сергей Богданович и Валерий Кузьмич. Это позитивная новость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > AlMann 16 июля 2016, 10:20

      А Кузьмич это кто?

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann > Lb40 16 июля 2016, 11:28

      Непомнящий

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 16 июля 2016, 08:33

      Ну вот и хорошо

      0
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      Рейтинг: +19

      BOOSMEN12 16 июля 2016, 08:27

      Выбыл из претендентов па пост тренера сборной

      0
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      Рейтинг: -8

      halk1981 16 июля 2016, 08:12

      давай-давай

      0
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