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    Фернандо успешно прошел медосмотр и завтра присоединится к «Спартаку»

    Полузащитник «Сампдории» Фернандо близок к переходу в «Спартак». Бразильский футболист сегодня успешно прошел медицинское обследование и завтра вылетит в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

    Трансфер 24-летнего хавбека обойдется «Спартаку» в 12 миллионов евро. Игрок заключит с девятикратными чемпионами России соглашение до 2021 года.

    В прошлом сезоне Фернандо провел в составе «Сампдории» 38 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    15.07.2016 16:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2016, 18:10

      Ну неужели! Хорошее приобретение, ждём ещё обещанной икорки)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2016, 16:34

      Хорошая новость.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 15 июля 2016, 16:18

      Наверное новый Алекс.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > richi 16 июля 2016, 08:09

      Так у него Такое же поведение на поле и такой же взгляд :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июля 2016, 16:15

      Наконец-то.

      4
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