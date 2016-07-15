Фернандо успешно прошел медосмотр и завтра присоединится к «Спартаку»

Полузащитник «Сампдории» Фернандо близок к переходу в «Спартак». Бразильский футболист сегодня успешно прошел медицинское обследование и завтра вылетит в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

Трансфер 24-летнего хавбека обойдется «Спартаку» в 12 миллионов евро. Игрок заключит с девятикратными чемпионами России соглашение до 2021 года.

В прошлом сезоне Фернандо провел в составе «Сампдории» 38 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.