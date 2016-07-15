Дворкович: «Локомотив» не должен опускаться ниже определенного уровня»

Глава совета директоров РЖД Аркадий Дворкович отреагировал на слухи, связанные с возможным уходом Ольги Смородской с поста президента «Локомотива».



«Я руководитель совета директоров РЖД, а не «Локомотива». Решение принимается именно там. Я же предпочитаю не вмешиваться в кадровую политику спортивных команд.



Информацию о переменах в клубе оставлю без комментариев. Единственное, что могу сказать: приоритетами клуба должно быть возвращение болельщиков на трибуны и становление детской школы, подготовка молодых футболистов для дальнейшей игры в профессиональном клубе.



Решение турнирных задач придет, если будет выстроена система: от детского футбола, селекции в подготовке молодых футболистов до главной команды клуба. Понятно, что “Локомотив” не должен опускаться ниже определенного уровня, но не должно и быть цели немедленно все выиграть», – сказал Дворкович.