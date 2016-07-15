Силкин: «У игроков нет стимулов для роста, поэтому российский футбол загнивает»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о проблемах российского футбола, отметив, что завышенные зарплаты игроков мешают его развитию.

– Не футболисты виноваты, что у них так много денег?

– Одни покупают себе квартиры, другие так веселятся. В нашем футболе завышенные зарплаты. В Европе так деньгами не швыряются. Отсюда и все остальное. Если раньше люди стремились уехать за границу, чтобы попасть в хороший клуб, заработать, то сейчас никто уезжать не хочет. Уровень нашего футбола мы увидели на чемпионате Европы. Игроки слабые, зарплаты у них заоблачные. Значит, надо не с них спрашивать, а с людей, которые руководят футболом. Разобраться, почему такие «деньжищи» в нем крутятся, почему люди их не зарабатывают, а получают.

– Поэтому наш футбол загнивает?

– У игроков нет стимулов для роста. Добавьте к этому менталитет нашего человека – заключил контракт, считает, что жизнь удалась. Я сам играл за границей. Там человек, если заработал, хочет заработать еще. Никто над тобой с палкой не стоит. Тренируйся, играй, зарабатывай. Наши легионеры первой волны, кстати, на этом «погорели». Не привыкли к отсутствию контроля.