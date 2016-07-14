Силкин: «От Кокорина, который был раньше, ничего не осталось»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин за последнее время изменился в худшую сторону.

– Кокорин – баловень судьбы, повеса, которому все нипочем, или такой имидж ему создали?

– Я недавно разговаривал с людьми, работавшими в «Динамо», когда здесь играл Кокорин, они его хорошо знают. Все в один голос говорят: парень изменился. Если в начале карьеры он хотел всего – можно вспомнить, как ворвался в «Динамо», начал забивать, попал в сборную, – то сейчас от того Кокорина ничего не осталось. У него все есть, он всем доволен. Было время, разные клубы хотели его получить, наперегонки предлагали условия. Он выбирал. Понимаете, надо глубже смотреть. Игроку дают – он берет. Точно так же мы «подрываем» европейский рынок. Приглашаем сюда футболистов, платим деньги, которых они не заслуживают. Они тут «сколачивают» пенсию, не особо напрягаясь.