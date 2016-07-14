Вернблум: «Фернандес станет хорошим усилением для сборной России»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум уверен, что защитник команды Марио Фернандес, который получил российское гражданство, станет хорошим усилением для национальной команды на чемпионате мира-2018.

«То, что Фернандес получил российский паспорт – это фантастическое событие для России. Он является лучшим крайним защитником, одним из лучших игроков в РФПЛ. Это будет очень хорошее усиление для России на ЧМ-2018», – рассказал Вернблум.

Напомним, что Фернандес сможет выступать за сборную России с лета 2017 года.