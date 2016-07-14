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  • Александр Кержаков: «Не стоит уделять теме Мамаева и Кокорина столько внимания»

Александр Кержаков: «Не стоит уделять теме Мамаева и Кокорина столько внимания»

14 июля 2016, 08:47
3

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков не оставил без внимания скандал, который разгорелся вокруг футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина. По информации СМИ, футболисты якобы потратили на шампанское 250 тысяч евро в одном из ресторанов Монте-Карло.

– Как вы относитесь к скандалу, в центре которого оказались Мамаев и Кокорин?

– Не стоит уделять этой теме столько внимания. Я дружу с ребятами, поэтому предпочитаю оставаться в стороне. Мне сложно представить себя в подобной ситуации.

– Считаете, «Зенит» и «Краснодар» наказали футболистов справедливо?

– Мы не вправе судить. Футболист – такой же наемный рабочий, который заключил контракт с клубом. Все решает руководство. Если наложены санкции, значит, оно так сочло нужным и разобралось в произошедшем.

– А что делать игрокам теперь? Уезжать в Европу или пытаться восстановить доверие к себе, оставаясь в России?

– Здесь все от самих ребят будет зависеть. В первую очередь от того, чего они хотят. Пусть будет так, как сложится.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Мамаев Павел Кержаков Александр Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Андрей Ермошин
1468478314
Как они могут восстановить к себе доверие, если совесть и мозги давно пропиты.
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Клим Чугункин.
1468478374
И тут скержаковил.
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Сергей Свояк
1468484030
Нейтралку включил. Базара нет, пацанов знает, бабосы такие же получает. Что от него ожидали?
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