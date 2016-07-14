Александр Кержаков: «Не стоит уделять теме Мамаева и Кокорина столько внимания»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков не оставил без внимания скандал, который разгорелся вокруг футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина. По информации СМИ, футболисты якобы потратили на шампанское 250 тысяч евро в одном из ресторанов Монте-Карло.

– Как вы относитесь к скандалу, в центре которого оказались Мамаев и Кокорин?

– Не стоит уделять этой теме столько внимания. Я дружу с ребятами, поэтому предпочитаю оставаться в стороне. Мне сложно представить себя в подобной ситуации.

– Считаете, «Зенит» и «Краснодар» наказали футболистов справедливо?

– Мы не вправе судить. Футболист – такой же наемный рабочий, который заключил контракт с клубом. Все решает руководство. Если наложены санкции, значит, оно так сочло нужным и разобралось в произошедшем.

– А что делать игрокам теперь? Уезжать в Европу или пытаться восстановить доверие к себе, оставаясь в России?

– Здесь все от самих ребят будет зависеть. В первую очередь от того, чего они хотят. Пусть будет так, как сложится.