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    Финансовый директор «Крыльев Советов»: «Работа по усилению состава идет постоянно»

    Финансовый директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров рассказал о том, как команда собирается усиливать состав в летнее трансферное окно.

    «Стоит ли ждать летом в «Крыльях Советов» новичков с российским паспортом? Работа по усилению состава идет постоянно, мы ведем переговоры со многими интересными игроками, среди которых и россияне, и легионеры. Скажу честно — интересующих нас российских игроков, чьи финансовые условия клуб «Крылья Советов» может себе позволить, на рынке осталось не так много. Но варианты усиления есть, мы ждем подходящих моментов», — приводит слова Поварова «Волга Ньюс».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2016 06:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 14 июля 2016, 21:36

      ждём новичков

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