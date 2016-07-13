«Вольфсбург» близок к приобретению Дзадзы

Форвард «Ювентуса» Симоне Дзадза, по всей вероятности, продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Приобретение 25-летнего игрока сборной Италии обойдется «волкам» в 25 миллионов евро. «Бьянконери», по информации СМИ, ранее были намерены выручить от продажи нападающего не менее 30 миллионов.

В прошедшем розыгрыше Серии А Дзадза принял участие в 19 матчах, записав в свой актив пять голов. На прошедшем Евро-2016 игрок провел три поединка в составе «скуадры адзурры» и отметился одной результативной передачей.