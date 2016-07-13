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Шейдаев не имеет права выступать в составе сборной Азербайджана

13 июля 2016, 22:27
3

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что форвард «Трабзонспора» Рамиль Шейдаев не может быть привлечен для выступления за сборную Азербайджана. 20-летний нападающий играл в составе юношеской и молодежной сборных России, но на тот момент не имел азербайджанского паспорта, а, следовательно, он не может сменить футбольное гражданство. Отметим, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерена отправить в ФИФА обращение от Шейдаева с просьбой выступать за национальную команду.

«Согласно регламенту ФИФА, если игрок участвовал в официальных матчах с юношескими, молодежной сборной страны, то он может поменять футбольное гражданство лишь в том в случае, если на момент этих игр имел паспорт страны, за национальную команду которой намерен выступать. Шейдаев, как известно, в 2013 году со сборной России выиграл юношеский Евро, а в 2015-м дебютировал за российскую «молодежку». При этом азербайджанское гражданство, если верить прессе, он получил только этим летом. Следовательно, Шейдаев не имеет права выступать за сборную Азербайджана», – сказал Прокопец.

Источник: ТАСС
Трабзонспор Азербайджан Шейдаев Рамиль
Комментарии (3)
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Garrincha58
1468440587
че нибудь придумают
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Garrincha58
1468440630
кстати по моему такая же хрень и у Маурисио из Зенита
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Cromathaar
1468441453
Пусть выступает там, где хочет. Зачем эта волокита?
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