Еременко готов остаться в ЦСКА до конца карьеры

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко заявил, что готов выступать за московский клуб до конца карьеры. Напомним, 29-летний финский хавбек перешел в стан армейцев в 2014 году.

«Насколько я знаю, никто меня никуда не приглашал в последнее время. Возможно, за время выступления в ЦСКА по мне приходили запросы в клуб, но они не были серьезные, и мы их даже не рассматривали.

Провести в ЦСКА всю карьеру? Почему бы и нет? На данный момент готов, меня все устраивает. Но переговоров по новому контракту еще не было. Еще не нужно спешить, впереди два сезона», – сказал Еременко.