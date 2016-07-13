Хави Гарсия: «Лучше я туннель еще раз пройду, чем спою на испанском, как меня заставили в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия вспомнил о своем первом дне в стане сине-бело-голубых. Напомним, испанский хавбек стал игроком петербургской команды в 2014 году.

«Когда я приехал, ребята выстроились в две колонны и сказали, что мне надо пройти между ними. Я не понимал, что происходит, но мне пришлось идти. От всех и от каждого мне досталось очень больно. Но я уже два года в «Зените», и могу сказать: я отомстил каждому, и по несколько раз.

По правде, мне очень понравилось, как меня встретили в «Зените». Точно больше, чем в «Манчестер Сити». Меня заставили встать на стол во время обеда и перед всеми – игроками, тренерами, персоналом – спеть песню на испанском. Лучше я туннель еще раз пройду, чем петь», – сказал Гарсия.