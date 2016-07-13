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    Бывший нападающий «Челси» может стать игроком «Спартака»

    Бывший нападающий «Челси» Гаэль Какута, ныне выступающий в китайском клубе «Хэбэй Чайна Форчун», в ближайшее время может стать игроком «Спартака». Отметим, что сам футболист не планирует менять свою нынешнюю команду.

    По данным Transfermarkt, стоимость Какута составляет 2,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне Какута провел в чемпионате Китая 17 матчей и забил два гола.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2016 12:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +34

      Против ветра 13 июля 2016, 23:05

      В Китай сейчас едут за деньгами даже почти великие игроки, это каким неудачником надо быть, чтобы даже за 2 млн. там не сгодиться.....зачем такой Спартаку? Это будет серьезная ошибка (((((

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 13 июля 2016, 16:23

      Может стать, но не планирует...отлично бомбардир тролишь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 13 июля 2016, 16:08

      И зачем нам эта Какушка?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 15:48

      Новость, как утка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 июля 2016, 14:59

      недорого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 июля 2016, 13:59

      В Китае 17 матчей 2 гола??? нахр.ен он нужен???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 13 июля 2016, 13:47

      За титулами наверное припёрся,хахахахахахахахахахахахахаха

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      kuchipachi 13 июля 2016, 13:27

      Очередной Барриос???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 13 июля 2016, 13:15

      Монстр просто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      rnm 13 июля 2016, 12:48

      Очередной не нужный трансфер

      3
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