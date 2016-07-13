Бывший нападающий «Челси» может стать игроком «Спартака»

Бывший нападающий «Челси» Гаэль Какута, ныне выступающий в китайском клубе «Хэбэй Чайна Форчун», в ближайшее время может стать игроком «Спартака». Отметим, что сам футболист не планирует менять свою нынешнюю команду.

По данным Transfermarkt, стоимость Какута составляет 2,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне Какута провел в чемпионате Китая 17 матчей и забил два гола.