Бубнов: «Слуцкий и сборная России – самые слабые участники Евро-2016»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России во главе с главным тренером Леонидом Слуцким оказались самыми слабыми участниками Евро-2016. Напомним, российская команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

«Что же касается сборной России, то ее главный тренер Леонид Слуцкий оказался самым слабым на Евро-2016, да и сама команда была слабейшей на турнире. И те высокие показатели, что были, например, у французов в финальном матче, для футболистов сборной России сегодня все равно что космос. И при этом космодром еще даже не построен, а ракета не изобретена.

Наш футбол уже давно существует в одной порочной системе, дела в которой с каждым годом все хуже и хуже. И футболисты вроде тех же Мамаева и Кокорина – продукты этой системы. Они живут на деньги налогоплательщиков, но думают, что так шиковать – это нормально. И при этом игроки так себя ведут после проигранного Евро. Этим они, конечно, шокируют общество и подают негативный пример молодежи. Они и в России себя так ведут, но последний скандал произошел в Монте-Карло и потому вызвал международный резонанс. Конечно, таких футболистов в сборной России быть не должно. И я уже сейчас могу сказать болельщикам, что на фоне нашей сборной команды из других стран на предстоящем чемпионате мира будут казаться нам просто инопланетянами», – сказал Бубнов.