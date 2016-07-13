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  • Бубнов: «Слуцкий и сборная России – самые слабые участники Евро-2016»

Бубнов: «Слуцкий и сборная России – самые слабые участники Евро-2016»

13 июля 2016, 12:17
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России во главе с главным тренером Леонидом Слуцким оказались самыми слабыми участниками Евро-2016. Напомним, российская команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

«Что же касается сборной России, то ее главный тренер Леонид Слуцкий оказался самым слабым на Евро-2016, да и сама команда была слабейшей на турнире. И те высокие показатели, что были, например, у французов в финальном матче, для футболистов сборной России сегодня все равно что космос. И при этом космодром еще даже не построен, а ракета не изобретена.

Наш футбол уже давно существует в одной порочной системе, дела в которой с каждым годом все хуже и хуже. И футболисты вроде тех же Мамаева и Кокорина – продукты этой системы. Они живут на деньги налогоплательщиков, но думают, что так шиковать это нормально. И при этом игроки так себя ведут после проигранного Евро. Этим они, конечно, шокируют общество и подают негативный пример молодежи. Они и в России себя так ведут, но последний скандал произошел в Монте-Карло и потому вызвал международный резонанс. Конечно, таких футболистов в сборной России быть не должно. И я уже сейчас могу сказать болельщикам, что на фоне нашей сборной команды из других стран на предстоящем чемпионате мира будут казаться нам просто инопланетянами», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (10)
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acer2003
1468401679
До Бубна это только сейчас дошло ? Долко думал...
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sevsor
1468403214
Всего полтора месяца назад все восторгались Слуцким, действительно, вытащить из помойной ямы сборную после дона Фабио, на "Матч ТВ" целый цикл передач сделали под названием "Футбол Слуцкого периода" и...неудача. Правду говорят, что когда ничему не научился толком, надо идти в критики или "эксперты", как всезнающий и всё умеющий Бубнов)) Как бы там ни было, на определённом этапе Слуцкий сделал то, что за многие миллионы долларов не сделали "великие" западные спецы. А нашим развращённым бараноголовым лентяям кого не поставь, всё одно, им по-хрену(((
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acer2003
1468403469
Странно, кто минусует ? Ответе, кто тогда был на Евро слабее Сборной России ???? Вопрос о Слуцком ?, если не смог, значит ....
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1468405143
ЛАДНО БРЕД ПИСАТЬ....КТО ЭТО ДНО НА ЕВРО ВЫВЕЛ....ГИНЕР? СИСТЕМУ ДЕТСКИХ ШКОЛ НАДО МЕНЯТЬ.....140 МЛН НЕ МОЖЕТ 20 ОБОЛТУСОВ МИРОВОГО УРОВНЯ ВОСПИТАТЬ
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Клим Чугункин.
1468405363
Сруцкий больше похож на персонажа с банкой варенья и ящиком печенья,чем на тренера.Пельмень какой то.
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vladimir-7
1468420505
Бубен предлагает себя гл. тренером сборной и молчит о главном виновнике провала сборной-Президенте РФС Мудко. Угадай сразу- почему?
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alex1951
1468423014
Буба .как всегда не в бровь,а в морду...)))) Ну .что ж поделом.... Игра то для народа ,для тысяч и тысяч людей, а эти буратинки-кривоножки решили,что они пупы земли и играют лишь только для своих бабенок!
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