Вандерсон: «Краснодар будет готов к началу чемпионата»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал результат товарищеской встречи с «Сараево» (3:1), в которой он отличился забитым мячом.

«Я думаю, мы проделали сегодня хорошую работу, я доволен игрой. Мы вошли в ритм, и получился достаточно хороший матч. Я доволен этой победой, впереди нас ждет еще две игры. Я думаю, мы продолжим работу в нашем ритме, тренер объяснит установку на следующие матчи. Думаю, к следующим играм мы будем готовы гораздо лучше.

Эти встречи помогают нам набрать физическую форму, не думаю, что команда сейчас готова на 100%, но думаю, мы будем готовы к началу чемпионата», – сказал Вандерсон.