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Вандерсон: «Краснодар будет готов к началу чемпионата»

13 июля 2016, 09:44
6

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал результат товарищеской встречи с «Сараево» (3:1), в которой он отличился забитым мячом.

«Я думаю, мы проделали сегодня хорошую работу, я доволен игрой. Мы вошли в ритм, и получился достаточно хороший матч. Я доволен этой победой, впереди нас ждет еще две игры. Я думаю, мы продолжим работу в нашем ритме, тренер объяснит установку на следующие матчи. Думаю, к следующим играм мы будем готовы гораздо лучше.

Эти встречи помогают нам набрать физическую форму, не думаю, что команда сейчас готова на 100%, но думаю, мы будем готовы к началу чемпионата», – сказал Вандерсон.

Источник: ФК «Краснодар»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Краснодар Вандерсон
Комментарии (6)
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REDAT
1468396514
Удачи парни!!!!!!!
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tilvan
1468411568
уже который год играет в Краснодаре, а по-русски не говорит
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никита голоян
1468426520
пора игрокам уже запретить отвечать за всю команду,Есть президент клуба и тренерский состав
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bolela_16
1468469572
Побед в новом сезоне
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