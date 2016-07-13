Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Степашин: «Вот бы и остальные – извинились, а не так, как Кокорин и Мамаев»

Степашин: «Вот бы и остальные – извинились, а не так, как Кокорин и Мамаев»

13 июля 2016, 07:08
7

Член исполкома РФС Сергей Степашин дал оценку выступлению сборной России на прошедшем во Франции Евро-2016.

– Есть ли футболисты, к которым у вас нет претензий?

– Пожалуй, Акинфеев. Березуцкий, Игнашевич – ребята возрастные, но они играли. Мог показать свой лучший футбол Федя Смолов. У меня к нему особое отношение, очень хорошо его знаю по «Динамо». Но, к сожалению, он оказался не на той позиции. И здесь уже вопрос к Леониду Слуцкому, хотя тренер и объяснил, почему так поступил.

– Вы наверняка читали интервью Слуцкого после Евро. Какое впечатление оно оставило?

– Я и раньше относился к нему с уважением, а после этого интервью готов сказать огромное спасибо. Все честно, эмоционально. Вот бы и остальные – извинились, а не так, как Кокорин и Мамаев. И не так, как некоторые руководители отечественного футбола, рассказывающие нам сказки братьев Гримм. Слуцкий поступил, как гражданин. Хочу пожелать ему удачи в ЦСКА, в Лиге чемпионов. И надеюсь, он еще пригодится национальной команде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Россия Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Мамаев Павел Смолов Федор Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bekkz
1468384845
Мудко на кол или свинца залить в задницу
Ответить
Молчуновский
1468395023
Степашкину тоже надо бы извиниться. Есть за что.
Ответить
iuda
1468399687
Ты сам упустил своё любимое Динамо в пердив и не извинился
Ответить
Vasilii1958
1468400388
Степа ты солдат в чеченскую загубил на кол тибя после этого ищещ теплыи места
Ответить
sevsor
1468404089
Извиняться?))) Да ладно, даже 19-летний соплядон Головин, когда его корреспондент спросил не стыдно ему, сказал: "Стыдно? За что?". Вот такая подрастает "смена" засранцев, которым за державу никогда обидно не будет.
Ответить
Вомбат
1468424891
А у меня двойственное впечатление оставило интервью Слуцкого. Ну не топ-тренер он, такие резоны у топ-тренера невозможны.
Ответить
Главные новости
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
2
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
5
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
7
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
5
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+