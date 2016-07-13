Степашин: «Вот бы и остальные – извинились, а не так, как Кокорин и Мамаев»

Член исполкома РФС Сергей Степашин дал оценку выступлению сборной России на прошедшем во Франции Евро-2016.

– Есть ли футболисты, к которым у вас нет претензий?

– Пожалуй, Акинфеев. Березуцкий, Игнашевич – ребята возрастные, но они играли. Мог показать свой лучший футбол Федя Смолов. У меня к нему особое отношение, очень хорошо его знаю по «Динамо». Но, к сожалению, он оказался не на той позиции. И здесь уже вопрос к Леониду Слуцкому, хотя тренер и объяснил, почему так поступил.

– Вы наверняка читали интервью Слуцкого после Евро. Какое впечатление оно оставило?

– Я и раньше относился к нему с уважением, а после этого интервью готов сказать огромное спасибо. Все честно, эмоционально. Вот бы и остальные – извинились, а не так, как Кокорин и Мамаев. И не так, как некоторые руководители отечественного футбола, рассказывающие нам сказки братьев Гримм. Слуцкий поступил, как гражданин. Хочу пожелать ему удачи в ЦСКА, в Лиге чемпионов. И надеюсь, он еще пригодится национальной команде.