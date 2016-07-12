Российские арбитры написали в РФС жалобу на Слуцкого

Российские арбитры направили письмо главе РФС Виталию Мутко, в котором попросили рассмотреть слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в программе «Детский вопрос» на комитете по этике и честной игре.

Ранее судьи уже обращались с открытым письмом, в котором просили Слуцкого принести извинения. После того, как извинений не последовало, арбитры решили обратиться в РФС.

Напомним, Слуцкий в эфире программы сказал следующее: «В принципе, если человек арбитр, его уже можно бить. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия».