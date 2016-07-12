Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Российские арбитры написали в РФС жалобу на Слуцкого

12 июля 2016, 17:58
41

Российские арбитры направили письмо главе РФС Виталию Мутко, в котором попросили рассмотреть слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в программе «Детский вопрос» на комитете по этике и честной игре.

Ранее судьи уже обращались с открытым письмом, в котором просили Слуцкого принести извинения. После того, как извинений не последовало, арбитры решили обратиться в РФС.

Напомним, Слуцкий в эфире программы сказал следующее: «В принципе, если человек арбитр, его уже можно бить. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zagrizlik
1468337131
Как работаете,так к вам и относятся.
Ответить
Masteralex
1468337738
Правда глаза режет :) Слуцкий ведь по делу всё сказал...
Ответить
Kosmotoga
1468340479
чуваки вроде взрослые люди а между строк читать не умеют.Тут же всё очевидно что имел ввиду тренер.Профессия судьи в российском футболе заблаговременно "расстрельная".Неужели всё судейство страны блондинки.Вот минус такой же непонятливый олень поставил.
Ответить
hunta
1468340809
"Ябеды" показали, что их интеллектуальный уровень ещё ниже чем профессиональный.....
Ответить
vladimir-7
1468343777
Вам нужно направить открытое письмо Президенту РФ о немедленном снятии с занимаемых должностей Мутко, как виновника всех неудач, спортсменов, связанный с мельдонием, а также футболистов на Евро-2016.
Ответить
Serjoga
1468344875
И чего он неправильного сказал?
Ответить
Keeper161
1468347634
Слуцкого первого бить надо за эту клоунаду на евро
Ответить
kykyi
1468347873
Тренер сборной России по футболу пытается скопировать стиль речи тренера всей России. Дать в морду, это очень похоже на "замочить в сортире" тд. Типа я свой, я тоже "Россейский".
Ответить
alp
1468349937
емае а слуцкого после такого евро надо бы тогда, по идее ваще гасить ногами
Ответить
cska-62
1468356821
Как бы плохо я к Слуцкому не относился в плане его профессионализма, но подняли судьи этот вопрос накануне ЕВРО-2016 совсем не вовремя! Могли бы и потерпеть... Ну а сейчас всё это уже не имеет никакого значения... Пусть кусаются... Там все хороши! И многие судьи, и те, кто их "заряжает"... Да и сказано всё это было Слуцким в шутку... Ну шутки у него такие! А выдёргивать из контекста фразу и по ней раздувать скандал, это уж извольте... Я - пас!
Ответить
Главные новости
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
2
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
5
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
6
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
4
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
6
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
6
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+