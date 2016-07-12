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    Селюк: «Траоре обещал мне, что будет забивать в каждом матче ЦСКА»

    Дмитрий Селюк, агент форварда «Монако» Ласина Траоре, рассказал о переходе ивуарийца в ЦСКА.

    «Будем надеяться, что сегодня вопрос об аренде Ласина Траоре в ЦСКА уже будет закрыт. Он точно будет играть за «армейцев», там остались нюансы технического характера. Мы регулярно общаемся с Траоре, он очень доволен тем, как его приняли в ЦСКА. К тому же он забил гол в товарищеском матче с «Уфой».

    Его выпустили размяться, он сделал свое дело и пошел отдыхать. Может, забил бы и второй гол, если бы играл весь матч. Во всяком случае, Траоре обещал мне, что будет забивать в каждой игре», – заявил Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2016 16:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июля 2016, 21:07

      Под Пеле "косит"? Не дорос!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 июля 2016, 18:27

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 июля 2016, 17:48

      И это хорошо! Хороший напад!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 июля 2016, 17:28

      Будет забивать в каждом матче с Уфой)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2016, 17:27

      Если не будет забивать,будем козлить его как Кокошу

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 июля 2016, 17:10

      Пока дважды в официальном матче за "Динамо"отличился Панченко, который, на мой взгляд, пока куда предпочтительнее Траоре... Посмотрим... Идея отправить Панченко в аренду, а взять Траоре, мне не представляется разумной. Буду рад, если ошибусь!

      4
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      Рейтинг: +105

      Forever CSKA > cska-62 12 июля 2016, 22:51

      Уровень команд разный на мой взгляд в ФНЛ и РФПЛ,к тому же у Панченко были шансы неоднократно проявить себя но считаю что он их не использовал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Forever CSKA 13 июля 2016, 00:00

      Не было никаких шансов у Панченко, равно как и у Базелюка... Костю не ставили в состав даже после получения травмы Думбия. Ну а выпускать на 5 -10 минут в конце матча - это не шанс, а издевательство...

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 12 июля 2016, 16:54

      ну посмотрим

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 июля 2016, 16:47

      Лохи, нужно было брать с него обещание, что он будет делать, как минимум "покер" в каждом матче. Тогда и чемпионат и ЛЧ , точно ВАШИ.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kykyi 12 июля 2016, 20:41

      Так он обещал Селюку, что будет забивать в каждом матче ЦСКА.
      А, вот руководству ЦСКА обещал, что забивать будет...и это секрет.

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