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    Фернандес: «У меня твердое желание играть за сборную России»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес в очередной раз заявил о том, что он намерен выступать за сборную России.

    «У меня твердое желание играть за сборную России. Подтвердил его в беседе с Романом Бабаевым. Как продвигается процесс, пока не знаю. Поверьте, это непростое решение, но оно абсолютно взвешенное и обдуманное. Все сложилось естественным образом. Меня прекрасно приняли в ЦСКА – и партнеры по команде, и обслуживающий персонал, и болельщики. Более того, в России у меня появились и бразильские друзья.

    На Евро я смотрел только первый матч России с Англией и часть второго, против Словакии. Показалось, что сборная играла неплохо. Добилась ничьей с англичанами, а против словаков хорошо прессинговала в концовке и заслуживала минимум ничьей. А вот 0:3 против Уэльса не видел, мне сложно судить, что там произошло. Именно это поражение, как я понимаю, и не позволило выйти из группы. Если судить по тому, что довелось увидеть, команда старалась, боролась. Жаль, что не удалось добиться хорошего результата. Игрок «Зенита» Смольников, выступавший на моей позиции, – отличный футболист. В российском чемпионате вообще немало хороших правых защитников. В том же «Рубине» есть Кузьмин. Вообще, нельзя обвинять одного игрока в поражении. Выигрывает и проигрывает команда в целом.

    Что касается вечеринок и шумных мероприятий, то прежде, когда выступал в Бразилии, я уже совершил достаточно неправильных поступков. С того момента, как узнал господа, все изменилось. Стараюсь быть образцом поведения, избегать различных неурядиц. Отношусь ко всем людям с огромным уважением, стараюсь много работать, чтобы мой труд приносил пользу», — сказал Марио Фернандес.

    Источник: Бобсоккер

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    12.07.2016 11:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 июля 2016, 23:20

      Не надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 12 июля 2016, 18:27

      кому нужен этот спидоносец .у нас в стране 145 лямов народу неужели 25 бедолаг не наскребем ?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 12 июля 2016, 18:01

      Игрок то хорошие, а в остальном можно сказать, что на безрыбье и рак рыба.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 12 июля 2016, 16:00

      Вот это было бы усиление

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 12 июля 2016, 13:38

      Играл бы не хуже русских футболистов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2016, 13:37

      Это хорошо. Не обращай внимание на писателей-придурков. Играешь ты
      отлично, Удачи тебе, Фернандес.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 12 июля 2016, 13:23

      видели мы нойштодера..тоже очень хотел..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 июля 2016, 13:20

      Зачем он нужен? Он такой же типичный слабый фланговый защитник, как и Смольников.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Nesterenko 12 июля 2016, 13:38

      А кто сильнее?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > vladimir-7 12 июля 2016, 14:02

      На данный момент Кузьмин и Калешин лучшие, остальные слабые. Самый сильный был Анюков, такого больше нет. Брать слабого иностранца в сборную не вижу смысла.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 12 июля 2016, 12:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иди играй за бразилию и слутцкого тренером сборной бразилии возьми два иуды

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Ris 12 июля 2016, 12:45

      Лимит в действии.

      -1
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