Сапета: «Игроков «Динамо» нужно ругать»

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал победу команды над «Тюменью» в 1-м туре первенства ФНЛ.

«Я рад, что вернулся в «Динамо» спустя три года и вышел в майке команды в первой игре. Очень позитивное настроение у меня, игра прошла под нашу диктовку, выполнили установку тренера, забили три мяча, могли забить больше. Я слышал, как болельщики скандировали мое имя, это дает еще больше эмоций и запредельного настроя. Спасибо им огромное. Но тренер видит наши недочеты, так всегда будет. Правильно, нас надо ругать, не всегда нужно хвалить», – заявил Сапета.