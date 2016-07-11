Карпин: «Еще в 2009 году говорил, что лимит – это бред»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

«Естественно, сборная России провалила Евро-2016. Двух мнений тут не может быть. Ничего не понравилось в исполнении нашей сборной. Самый главный вопрос, почему не смогли себя показать? Почему это происходит не в первый раз, в этом надо разбираться.

Я еще в 2009 году говорил, что лимит – это бред. А есть люди, которые до сих пор этого не понимают. Речь не только о лимите. Нужно развивать государственное финансирование, развивать детско-юношеский футбол. Зарплата детского тренера – 15 тысяч рублей в Армавире, в Москве, наверное, больше. Получить лицензию стоит 100 тысяч рублей – как тренер может ее получить? Понятно, никак», – заявил Карпин.