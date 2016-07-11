Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин: «Еще в 2009 году говорил, что лимит – это бред»

11 июля 2016, 23:55
11

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

«Естественно, сборная России провалила Евро-2016. Двух мнений тут не может быть. Ничего не понравилось в исполнении нашей сборной. Самый главный вопрос, почему не смогли себя показать? Почему это происходит не в первый раз, в этом надо разбираться.

Я еще в 2009 году говорил, что лимит – это бред. А есть люди, которые до сих пор этого не понимают. Речь не только о лимите. Нужно развивать государственное финансирование, развивать детско-юношеский футбол. Зарплата детского тренера – 15 тысяч рублей в Армавире, в Москве, наверное, больше. Получить лицензию стоит 100 тысяч рублей – как тренер может ее получить? Понятно, никак», – заявил Карпин.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Карпин Валерий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VikNMar
1468271659
Лимит выгоден агентам , за паспорт миллионные контракты , а они имеют свой %.........
Ответить
отдай мои вещи
1468272426
Валерка, хватит работать на журналюг ...иди к свиньям, армавирчина )
Ответить
iiiiiws
1468275365
Валер да и х/й бы с ними этими лимитами и безлимитами ну отменим и ху/ли с того ? То до этого наши паспортисты проблема была и вся П/здота там сними а после отмены что будет? Правильно ! - та же х/ета только в шоколадной негретянской оболочке. ( это я утрирую может где то но сам ты пойми если и при ограничениях и при том что дядя Лёша добрый был суда ехали леги со средним скилом 70 то что будет ты и сам увидиш валееер Р Ф П Л от этого Р Ф П Л ом быть ( в том смысле во что бы ты дерьмо не заворачивал) не перестанет.
Ответить
отдай мои вещи
1468275389
мясные хватит минусить
Ответить
AlMann
1468304683
Конечно, бред. Вон, даже Карпину очевидно.
Ответить
Kano
1468309466
В руководстве сидят те кто не понимают о футболе ничего, практический. Вот и вся беда. Каждый должен заниматься тем в чем знает толк и к чему знает подход. А не наоборот.
Ответить
Sergey-52
1468319037
Отменим лимит,наладим детско-юношеский футбол,с условием,что и тренеры путные появятся.А дальше-то чего? Молодняк по ФНЛ гонять будем? Конкурировать 18-19 летние никак не смогут с легионерами,хозяева- не идиоты,чтобы иностранный шлак башлять-купят приличных .Значит молодежь опять будет в ж...е.Уже много юниорских и молодежных сборных сгинуло-буквально единицы пробились в ПФЛ.Я хоть всю жизнь за ромбик,но тебе,Валера,скажу: года говоришь лимит- бред,то думай,ведь тогда все детско-юношеские школы опять под нож пойдут.Это уже было,проходили.Да в "твоем" Спартаке я что-то не помню ребят из дубля.Знаю,что отправил ты по арендам или вовсе сплавил Джанаева, Яковлева, Дзюбу. Прудникова, Павленко, Баженова,Малояна,да многих еще..,и закупал легионеров десятками,в каждом сезоне.Вот и весь бред.
Ответить
vgarakh
1468324296
Валера прав, лимит не нужен. Нет конкуренции - нет развития. Это всем очевидно, даже в дет. саду.
Ответить
dimon2602
1468333556
Конечно бред! Губят игроков и расслабляют их лимитом. они тогда себя королями чувствуют
Ответить
Главные новости
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
4
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
5
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
3
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+