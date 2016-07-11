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    Черчесова не будет в «Зальцбурге»

    Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия продлил контракт с клубом до 2018 года.

    Таким образом, в австрийском клубе не будет российского специалиста Станислава Черчесова. Ранее сообщалось, что экс-тренер «Легии» согласовал с «Зальцбургом» личный контракт. Россиянин должен был возглавить австрийцев в том случае, если Гарсия договорится о работе в «Ноттингем Форрест».

    Напомним, Черчесова называют основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива». Также существует вероятность, что он возглавит сборную России.

    Источник: Transfermarkt

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    11.07.2016 23:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 июля 2016, 05:08

      Сборную возглавлять не имеет права тренер, который не способен выиграть Чемпионат России.

      Черчесов - тренер- неудачник. Когда Спартак создал ему все условия, Черчесов из отрыва в пять очёков умудрился привести Спартак к серебру.

      Черчесов это человек-конфликт. Он приходит в коллектив, ставит себя резким и все сперва от удивления на нервах что-то показывают. Затем выясняется, что за гордым началом скрывается обыкновенный не слишком умный специалист невысокого пошиба - и команда начинает сыпаться, а отношения разрушены.

      Пусть лучше Сборная остаётся без тренера и играют так - чем с Черчесовым.

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 23:23

      Принимаю на сборную (кф.1,63).

      -1
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