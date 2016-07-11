Черчесова не будет в «Зальцбурге»

Сборную возглавлять не имеет права тренер, который не способен выиграть Чемпионат России.
Черчесов - тренер- неудачник. Когда Спартак создал ему все условия, Черчесов из отрыва в пять очёков умудрился привести Спартак к серебру.
Черчесов это человек-конфликт. Он приходит в коллектив, ставит себя резким и все сперва от удивления на нервах что-то показывают. Затем выясняется, что за гордым началом скрывается обыкновенный не слишком умный специалист невысокого пошиба - и команда начинает сыпаться, а отношения разрушены.
Пусть лучше Сборная остаётся без тренера и играют так - чем с Черчесовым.
Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия продлил контракт с клубом до 2018 года.
Таким образом, в австрийском клубе не будет российского специалиста Станислава Черчесова. Ранее сообщалось, что экс-тренер «Легии» согласовал с «Зальцбургом» личный контракт. Россиянин должен был возглавить австрийцев в том случае, если Гарсия договорится о работе в «Ноттингем Форрест».
Напомним, Черчесова называют основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива». Также существует вероятность, что он возглавит сборную России.