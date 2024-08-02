«Сосьедад» купил конкурента для Захаряна

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Луки Сучича из «Зальцбурга».
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. По информации Фабрицио Романо, австрийцы получат еще 10% от будущей перепродажи игрока.
Контракт с новичком подписан до лета 2029 года.
- 21-летний Сучич – участник Евро-2024 в составе сборной Хорватии.
- Он играет в центре полузащиты с акцентом на атаку. Эта же позиция считается оптимальной для Арсена Захаряна.
- В составе «Зальцбурга» хавбек провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 19 ассистов.
Источник: сайт «Реал Сосьедада»