«Сосьедад» купил конкурента для Захаряна

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Луки Сучича из «Зальцбурга».

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. По информации Фабрицио Романо, австрийцы получат еще 10% от будущей перепродажи игрока.

Контракт с новичком подписан до лета 2029 года.