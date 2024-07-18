Экс-вратарь «Локомотива» перейдет в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов

Представитель вратаря Даниила Худякова Вадим Шпинeв сообщил, что игрок в ближайшие дни подпишет контракт со «Штурмом».

«Даня Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение «Штурма», с которым он и мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдeт медосмотр и подпишет долгожданный контракт.

Вместе с ним туда полетит Миша Прокопец, которого я хочу поблагодарить за отличное сопровождение всех сделок. Надеюсь, что наше сотрудничество с ним и компанией SIla будет развиваться и расти», – сказал Шпинeв.