Экс-вратарь «Локомотива» перейдет в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов

Представитель вратаря Даниила Худякова Вадим Шпинeв сообщил, что игрок в ближайшие дни подпишет контракт со «Штурмом».
«Даня Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение «Штурма», с которым он и мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдeт медосмотр и подпишет долгожданный контракт.
Вместе с ним туда полетит Миша Прокопец, которого я хочу поблагодарить за отличное сопровождение всех сделок. Надеюсь, что наше сотрудничество с ним и компанией SIla будет развиваться и расти», – сказал Шпинeв.
- 20-летний Худяков покинул «Локомотив» 31 мая после окончания срока контракта.
- В минувшем сезоне он ни разу не сыграл за основной состав красно-зеленых, а всего провел за первую команду 34 матча.
- «Штурм» в прошлом сезоне стал чемпионом Австрии и сыграет в основном раунде Лиги чемпионов в этом году.
Источник: «Чемпионат»