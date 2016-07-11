Виктор Гусев: «Провал России? Если с игроками беда, кого бы ни назначили – результата не будет»

Футбольный комментатор Виктор Гусев выразил мнение, что проблема сборной России заключается не в работе главного тренера, а в уровне футболистов.

– Если бы решение зависело исключительно от вас – кому бы доверили сегодня сборную России?

– Не знаю. Кандидатов хватает – Газзаев, Семин, Бышовец, Черчесов… Можно вновь иностранца позвать. Но проблема не в тренере.

– А в ком?

– К сожалению, нет у нас сейчас футболистов высокого уровня. Что входит в задачу тренера сборной? Отобрать лучших и объединить. Но если с игроками беда, кого бы ни назначили – результата не будет.