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  • Мутко: «Петиция за роспуск сборной России – некая оценка уровня футбола в России»

Мутко: «Петиция за роспуск сборной России – некая оценка уровня футбола в России»

11 июля 2016, 16:18
19

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о петиции за расформирование сборной России. Отметим, что на данный момент ее подписало более 860 тысяч человек.

«Конечно, петиция будет обсуждаться – учитывая то количество подписей, что собрали люди. Это некая оценка не только качества выступления сборной, но отчасти и уровня футбола. Это момент, который нам нужно учитывать, и мы будем это делать при формировании новой команды, и при назначении тренера. С этим надо считаться.

Такое количество подписей за роспуск сборной – минимальный потенциал людей, небезразличных футболу. И на этих людей нужно опираться, объяснять им свои шаги. Если они будут видеть, что сборная развивается в нужном направлении, то команда получит хорошую поддержку, которая ей необходима – такую, какая была в 2008 году», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (19)
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андрей андреев
1468244506
Мутко всех развёл)))) Классика.Вор кричит-"Держи вора".И ещё подкинул в топку Мамая и Коку.
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cska-62
1468244585
Да? А сам он не причём? Со своим лимитом? И оравой мерзавцев на футбольных сайтах обзавёлся, которые "стрелки переводят" с Мутко на кого угодно! Минусуйте, уроды мутковские!!!
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BAIv
1468247303
муДко отставка
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Тraumtanzеr
1468247689
500 000 дебилов.
Ответить
Legioner-05
1468250016
Разогнать бы всех вас там,пиявки )
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ivanthebest
1468254193
Отменяй лимит клоун и пиши заявление на уход... Задрал уже вечно ссылаться на 2008 год, что было, то было, нужно смотреть на нынешнюю ситуацию и предпринимать другие меры...
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river31
1468254417
Посол вонь.
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fakel-vrn
1468255435
следующая петиция будет об отставке мудко..и тогда интересно будет почитать комментарии министра российского спорта.... хотя от спорта при этом министре почти ничего не осталось... да и мудко никаких отставок не грозит).....
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dmitri80
1468268544
А небольшая паника то у Му-му есть))) так и его могут петициями сплавить
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Трах- Тибетох
1468472212
Так ну это всё интересно тренера отстранили игроков обматерили и А как там насчёт федерации членов да председателя Ведь это они тренера назначали стало быть и за сборную в ответе а как известно чем выше пост тем ответственность сильнее
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