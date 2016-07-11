Мутко: «Петиция за роспуск сборной России – некая оценка уровня футбола в России»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о петиции за расформирование сборной России. Отметим, что на данный момент ее подписало более 860 тысяч человек.

«Конечно, петиция будет обсуждаться – учитывая то количество подписей, что собрали люди. Это некая оценка не только качества выступления сборной, но отчасти и уровня футбола. Это момент, который нам нужно учитывать, и мы будем это делать при формировании новой команды, и при назначении тренера. С этим надо считаться.

Такое количество подписей за роспуск сборной – минимальный потенциал людей, небезразличных футболу. И на этих людей нужно опираться, объяснять им свои шаги. Если они будут видеть, что сборная развивается в нужном направлении, то команда получит хорошую поддержку, которая ей необходима – такую, какая была в 2008 году», – сказал Мутко.